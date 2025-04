Piscina di piazza Amendola: "Faremo un nuovo impianto con tre milioni e mezzo di euro"

La chiusura nel 2020, la pandemia, la riapertura, per qualche settimana, il terremoto, la nuova chiusura. Definitiva, dopo i controlli effettuati per valutarne l’agibilità. Ora, in fondo al tunnel, la luce: la piscina di piazza Amendola avrà una seconda vita. Con un investimento di (almeno) tre milioni e mezzo di euro, il Comune consegnerà a Siena una nuova struttura, moderna, sicura ed efficiente. Non si tratta di un restyling dell’attuale impianto, ma della costruzione di uno nuovo, in un’ottica di riqualificazione dell’intera area. Con l’approvazione della giunta, su proposta dell’assessore Lorenzo Lorè, del documento di indirizzo della progettazione, l’iter è partito: entro dicembre l’approvazione dell’intervento, entro marzo 2026 l’aggiudicazione dell’appalto; i lavori, è l’ipotesi, dovrebbero durare 18 mesi e chiudersi prima del termine del mandato amministrativo. L’approvazione del documento permetterà al Comune di accedere al Credito sportivo, a bandi europei o ministeriali e a eventuali cofinanziamenti privati.

"Credo che oggi sia stata scritta una riga della storia di Siena – afferma Lorè –. Ci siamo impegnati per rispondere a una forte richiesta dei cittadini. La sola piscina dell’Acquacalda non è sufficiente a far fronte alle necessità. La nascita del nuovo impianto porterà alla riqualificazione del parco e quindi dell’intero quartiere, in cui si sono anche registrati atti di vandalismo". "Il documento di indirizzo è preliminare – aggiunge –: il quadro economico ipotetico è di 3,5 milioni, ma la cifra stanziata potrebbe registrare una revisione in aumento perché l’opera risponda a un elevato standard. Il progetto di costruire una nuova piscina è condiviso con la Uisp. Non abbiamo ancora niente di concreto in mano, nei prossimi giorni un pool di tecnici procederà alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica: a quel punto lo condivideremo con la società sportiva".

La piscina di piazza Amendola fu realizzata e donata al Comune dal Monte dei Paschi negli anni ‘70 ed è in gestione alla Uisp come da project financing sottoscritto nel 2017. "Oggi, per Siena, è una bella giornata – afferma il sindaco, Nicoletta Fabio –. Il nostro impegno sarà gravoso ma dall’altissimo valore sociale e andrà a sanare una ferita. Migliori erano i tempi in cui era il Monte dei Paschi a donare una piscina, ma sarà un piacere, auspico entro la fine del mio mandato, consegnare la struttura alla città".

Angela Gorellini