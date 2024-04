Pinacoteca, Villa Brandi e Archeologico. Ingresso gratuito oggi e per il 2 giugno

Al Santa Maria della Scala porte aperte il 25 aprile e 1° maggio. Anche in occasione delle celebrazioni della Festa della Liberazione, il 25 aprile, e della Festa dei Lavoratori, il 1° maggio, il Museo Santa Maria della Scala sarà aperto regolarmente dalle 10 alle 19.

I Musei Nazionali di Siena aderiscono all’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura di rendere accessibili gratuitamente i luoghi della cultura statali in occasione di date importanti per la storia italiana come il 25 aprile (Festa della liberazione), il 2 giugno (Festa della Repubblica) e il 4 novembre (Festa delle Forze Armate). L’obiettivo dell’iniziativa ministeriale è favorire la conoscenza ed aumentare la consapevolezza del valore inestimabile del nostro patrimonio culturale come fattore determinante di identità nazionale. Si inizia dunque oggi, in occasione della Festa della Liberazione, con anche i Musei Nazionali di Siena che saranno, quindi, aperti gratuitamente ed osserveranno i seguenti orari: la Pinacoteca sarà aperta dalle 9 alle 13.30; Villa Brandi sarà visitabile dalle 14 alle 19 con prenotazione all’indirizzo [email protected]. Il Museo Archeologico seguirà l’orario del Santa Maria della Scala, dunque dalle 10 alle 19.