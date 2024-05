Pii presenta la ‘squadra’: "Persone di grande qualità con la priorità di Colle"

Eccellenza dell’Amministrazione, del territorio, nei servizi alla persona, nel lavoro e nei sistemi d’impresa, negli interventi generali per il territorio ed un Hub riferito all’innovazione. Sono questi i punti focali che ha presentato Piero Pii come programma elettorale in una stracolma Piazza Arnolfo ieri pomeriggio. "Si tratta di una squadra di persone di grande qualità - afferma Piero Pii - che nei loro interessi e nelle loro priorità mettono ed hanno sempre messo prima di tutto Colle. Sono felice di questo gruppo eterogeneo, rappresentativo di ogni zona di Colle, ma soprattutto che esprime il forte senso di comunità. Sono sicuro che faremo un grande lavoro insieme. La nostra visione ed idea di Colle è di una città che non sia dimenticata dai suoi amministratori. Per quanto mi riguarda garantisco fin da ora che il mio sarà un impegno a tempo pieno ed assoluto. Questo nei legittimi interessi di Colle e del suo ruolo come terzo comune della Provincia di Siena". Presentate, ieri pomeriggio in Piazza, anche le liste al Consiglio comunale con la lista più longeva, ovvero Su Per Colle, con il capolista Alberto Galgani ed a seguire Ludovica Del Pasqua, Francesco Pelliccia, Viola Grassi, Andrea Stoppelli, Giulia Gobbini, Pietro Nencini, Manuela Cucini, Marco Mezzetti, Antonella Scivoletto, Tommaso Vannini, Fulvia Borgarelli, Alessandro Agnorelli, Monica Stellin, Riccardo Tanini e Daniela Lotti. Per la lista Piero Pii Sindaco come capogruppo Carlotta Lettieri ed a seguire Monica Sottili, Samuela Boldrini, Vito Pavia, Roberto Bilenchi, Francesco Bimbi, Massimo Brogioni, Emanuela Caradonna, Maria Cristina Casagli, Ivalda Codogno, Nico Ferrandi, Moira Mezzedimi, Tamara Migliorini, Alessandro Panti, Andrea Parri e Francesca Maria Sensi. Per Colle Domani si presenteranno Valerio Peruzzi, Patrizia Belli, Giulio Pezone, Arianna Buccero, Andrea Buzzichelli, Margherita Russo, Thierno Seydou Nourou Gueye, Valentina Ottaviani, Gianni Ermini, Leonardo Pietro Paolo Fiore, Pietro Bellini, Lucienne Gaye, Domenico La Banca, Francesca Giomi, Riccardo Iavarone e Arianna Romagnoli. Si presenta, così, la coalizione civica guidata da Piero Pii nel cuore di Colle, ovvero Piazza Arnolfo per affrontare questo ultimo mese e qualche giorno di campagna elettorale.