Pigio, tempo di celebrazioni. Il rione Chiesina in festa per la sua vittoria multipla

Una tripletta non è un evento da poco. E così il rione Chiesina ha voluto rimarcare con una festa in grande stile i successi dell’edizione del 2024 del Pigio nel primo fine settimana di ottobre, sabato 5 e domenica 6. Affermazioni ottenute dai componenti del team in tenuta rossa sia nella sfilata che nelle competizioni vere e proprie nel maschile e nel femminile, il Pigio e il Pigio Lady, nella popolare rassegna che ha tagliato il traguardo dei vent’anni dal debutto sulla scena. Così l’altra sera si sono radunati in 230 nella Sala della Ginestra a Poggibonsi in via Trento, per celebrare la vittoria multipla di Chiesina. Sì, perché oltre ai trionfatori sono intervenute anche le rappresentanze degli altri rioni di Poggibonsi in gara per la pigiatura dell’uva nel Parco Urbano di via Montecitorio, la superficie che ospita la manifestazione dal 2019 dopo le rassegne che avevano avuto per teatro alcune delle piazze del centro storico di Poggibonsi. Ai tavoli della Ginestra, dunque, oltre ai pigiatori di Chiesina, anche Borgaccio, Centro, Cimamori, Falco, Orti e Romituzzo. "E’ questo d’altro canto lo spirito di una sfida – afferma Martina Angiolini. Presidente dell’associazione dei Rioni – che può contare in ogni istante sull’unione di intenti di tutte e sette le formazioni, senza contrapposizioni esasperate o rivalità accese, bensì in piena collaborazione tra tutti i colori dell’universo del Pigio. Siamo felici di questo senso collettivo di appartenenza, nel quadro di una sempre crescente aggregazione di forze all’interno della realtà poggibonsese". Chiesina è riuscita in definitiva a mettersi in evidenza in tutte e tre le specialità del Pigio, ricevendo i premi in palio realizzati nella circostanza dagli artisti locali Fausto Busini, Simona Piergentili, Samanta Casagli. Comunità dei rioni che tra l’altro ha perduto meno di un mese fa un autentico riferimento, Luca Lucii, animatore del Falco, il rione che ha in pratica nel Bar Leo di via Pisana la propria struttura portante. Un evento improvviso che ha colpito duramente i rioni nel loro insieme, che non dimenticano l’apporto offerto da Luca nelle numerose iniziative di carattere ricreativo per riunire tante persone. Nel puro desiderio di trascorrere momenti all’insegna della spensieratezza e del fare gruppo.

Paolo Bartalini