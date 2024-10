Pigio 2024: cresce l’attesa. Nel prossimo fine settimana sarà sfida tra i sette rioni

È già conto alla rovescia. Il Pigio torna a Poggibonsi nel fine settimana, sabato 5 e domenica 6 ottobre nell’area del Parco Urbano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e insieme alla competizione tra i sette rioni non mancano i "contenuti extra" legati ai festeggiamenti per il ventesimo anniversario dal debutto sulla scena della manifestazione dedicata alla spremitura dell’uva da parte delle rappresentanze rionali in gara: Borgaccio, Centro, Chiesina, Cimamori, Falco, Orti, Romituzzo. Il Pigio, organizzato dai Rioni di Poggibonsi con il patrocinio del Comune, la collaborazione di associazioni locali ed il sostegno di numerosi sponsor, intende celebrare una tradizione, un momento simbolico che unisce la passione per il territorio, all’idea di comunità. All’interno di giornate di sfida e anche di aggregazione, oltre che di eventi in grado di coinvolgere la gente di ogni età, come il concerto show di Jerry Calà, dal titolo ‘Una vita da libidine’, in programma sabato alle 22,15. E a seguire la musica live di Senso Vietato. Si comincia sabato alle 15 con le eliminatorie, precedute dall’apertura degli stand. Quindi il Pigio dei bambini e le eliminatorie del Pigio Lady. Domenica 6 alle 15 la sfilata dei Rioni e dalle 16,30 le finali e le semifinali. In conclusione, alle 20, musica anni Sessanta e Sessanta con i CDJ. "C’è tanta attesa in città è si percepisce la voglia di festeggiare i vent’anni del Pigio – spiega la presidente dell’associazione dei Rioni di Poggibonsi Martina Angiolini – e così ci saranno due giornate molto importanti per la città all’insegna dell’aggregazione con Jerry Calà, un super ospite d’eccezione. Grazie alla Fratres e ai nostri main sponsor Mondo Spurghi, Il Cellese, Carrozzeria Senesi, Pasquini Food&Drink e Golden Immobiliare per il contributo che ci ha permesso di dare vita a quella che siamo sicuri sarà una grande serata". La festa sarà animata da stand con prodotti locali e mercatini. Notevole partecipazione anche alla cena della vigilia del Pigio 2024 dei Rioni di Poggibonsi con 250 persone che si sono ritrovate alla sala della Ginestra per condividere alcuni dei momenti più importanti della festa: la presentazione delle squadre e dei premi, il Boccione (realizzato da Fausto Busini) il Boccione Lady (opera di Simona Piergentili) e lo Zipolo (firmato Samanta Casagli). Sul palco, ruolo di conduttori e animatori delle giornate, Irene Chiti e Luca Sprugnoli. Paolo Bartalini