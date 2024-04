Pienza, una città in fiore. Festa di colori e iniziative

Con l’arrivo della prima domenica di maggio a Pienza si apre la stagione dei tradizionali appuntamenti. Si apre con la 37esima edizione (in programma dal 5 al 19 maggio) di ’Pienza e i Fiori’. Con tanti fiori, con un disegno di grande stile realizzato in piazza Pio II con le decorazioni, Pienza diventa ancor più bella, radiosa.

Il via alla manifestazione con la tradizionale conferenza di Roggero Roggeri, quest’anno accompagnato dal professor Massimo Pirondini. Insieme - si legge in una nota- presenteranno il dipinto ’Giove e Antiope’, di Antonio Carracci, che resterà in esposizione al Museo diocesano di Palazzo Borgia fino al 2 giugno. Al termine della conferenza seguirà il concerto, sotto alle Logge del Comune, della Corale di Pienza ’Benvenuto Franci’ e dela Coro femminile di Montefollonico.

A dirigere sarà il maestro Marco Rencinai, da anni direttore della Corale di Pienza. Il fine settimana di sabato 11 e domenica 12 maggio sarà dedicato al mercato di piante e fiori che si terrà nel centro storico e in piazza Dante Alighieri. Nella terza domenica (19 maggio) è prevista una passeggiata, alla ricerca di fiori e piante spontanee, lungo il ’Sentiero dell’arte e dell’anima’ inaugurato di recente, insieme a Sofia Chechi. Quindi un ’Aperinfiore’, l’aperitivo di fiori fritti che ha debuttato lo scorso anno riscuotendo un enorme successo.

Questa manifestazione ha nel ’Giardino’ che si realizza in piazza Pio II uno dei motivi di maggiore richiamo, giardino ideato da Roggero Roggeri, progettato da Lidia D’Errico e realizzato dai volontari della Pro Loco per un appuntamento di primavera imperdibile.