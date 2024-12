Pienza, fine settimana luccicante. Mercatino con 40 bancarelle. Riparte il concorso "Cattura l’amore"

È un cartellone fitto di appuntamenti, impreziosito da alcune ’perle’ di qualità, quello che esattamente per un mese, da oggi a lunedì 6 gennaio, propone Pienza per le feste di fine anno. Il Comune con la Pro Loco e altre realtà locali, istituzionali e associative, sceglie infatti il periodo per aprire al pubblico nuovi spazi e ragionare, attraverso testi e immagini, sul proprio recente passato, senza tralasciare irrinunciabili elementi di tradizione come l’albero e i mercatini di Natale, il presepe, il gioco del panforte e le musiche tipiche del periodo.

Si inizia oggi alle 10 con l’inaugurazione dei mercatini, quaranta banchi distribuiti nel centro storico che propongono prevalentemente cibo, artigianato e articoli da regalo, generi ideali per cogliere idee e acquistare i regali di Natale. L’esposizione, curata dalla Pro Loco con il Centro Commerciale Naturale, sarà aperta anche domani e domenica 8 dalle 10 alle 19. Il settore dedicato all’artigianato e all’antiquariato sarà raccolto in piazza Alighieri, all’ingresso della cittadina, e prolungherà l’apertura fino alle 22. Domani e domenica ampio spazio all’intrattenimento, con zampognari, giocolieri, artisti di strada e street band, dalle 12 alle 17. Inoltre domenica, dalle 18.30, nella Chiesa di San Francesco, sarà possibile ammirare il presepe, opera a cui prestano la propria collaborazione molti giovani di Pienza, realizzato in collaborazione con la parrocchia. Evento culminante, alle 16 di domenica, la presentazione dell’apertura permanente al pubblico della Chiesa di San Carlo Borromeo. Strizza, infine, l’occhio alle forme di comunicazione più diffuse il riconfermato contest fotografico "#Ilovepienza – Cattura l’amore per il 2025", a cura della Pro Loco, che premierà, con un soggiorno di una notte per due persone, in una struttura locale, il miglior selfie scattato sulla panchina della popolarissima Via del Bacio. L’immagine dovrà essere postata su Instagram, con l’hashtag indicato, fino all’Epifania.