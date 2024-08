Pienza Alival, arrivano i premi. C’è l’accordo integrativo

Sottoscritta l’intesa del primo accordo integrativo del Gruppo della B.U. Castelli Dop e Specialità che interessa anche i dipendenti, ne sono circa venti, dello stabilimento "Alival" di Pienza, sito strategico che si trova in località "Poggio Colombo" ai confini del territorio comunale di Pienza con quello di Montepulciano, specializzato nella produzione di pecorino e ricotta. "L’intesa, oltre ad introdurre una rilevante parte normativa in materia di relazioni sindacali, appalti, salute e sicurezza, contrasto alla violenza di genere e welfare, prevede- si legge nella nota della Flai Cgil- una consistente parte economica. Infatti a partire dal 1 settembre sarà erogato ai lavoratori un buono pasto elettronico che avrà vari incrementi fino a raggiungere il valore di 5 euro per ogni giornata di lavoro. Inoltre dal 2025 sarà introdotto un premio di risultato per obbiettivi, a cui si aggiungerà un ulteriore premio legato ad un parametro di assiduità collettiva. Il valore complessivo degli incrementi salariali sarà pari a 1200 euro per il prossimo anno e a 1650 per il 2026. La Flai Cgil, la rappresentanza sindacale unitaria, interamente, esprimono grandissima soddisfazione per il risultato raggiunto".

M.C.