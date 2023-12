Piccolomini, in cattedra il dialogo tra religioni

Una grande lezione di dialogo si è tenuta nell’aula magna dell’istituto Piccolomini di Siena, che ha visto seduti uno di fianco all’altro Izzedin Elzir, imam di Firenze e Rav Gadi Piperno, rabbino di Firenze. Insieme a loro anche i professori Marco Amabile, in rappresentanza della chiesa cattolica, e Marco Baragli, in rappresentanza della chiesa anglicana. Il dirigente Federico Frati ha condotto la discussione, cui hanno preso parte le classi terze. L’incontro è stato occasione per approfondire il modo in cui le diverse religioni concepiscono l’educazione, scolastica e non solo, vista da tutti i relatori come un processo di confronto.

Ma data la gravità del contesto internazionale, la presenza delle due autorità religiose non poteva che suscitare curiosità negli studenti, che hanno fatto molte domande e spostato l’attenzione sul conflitto israelo-palestinese. "Proviamo grande dolore per quanto sta accadendo negli ultimi mesi – ha dichiarato Piperno –. Come capo spirituale non parlo di politica, ma c’è grande sofferenza per quanto sta succedendo. La speranza è che si arrivi presto a una vera soluzione che ponga non solo fine alle ostilità, ma le premesse affinché i due popoli possano vivere in pace, serenità e sicurezza".

I relatori hanno ribadito ai ragazzi come la matrice del conflitto non sia religiosa, ma politica: "Non si tratta di uno scontro fra musulmani ed ebrei, ma fra occupanti e occupati che cercano la libertà – ha detto Elzir –. Il nostro invito è per un cessate il fuoco, per dare possibilità al dialogo e per il diritto del popolo palestinese ad avere un proprio Stato ed autodeterminarsi". Piperno ed Elzir sono stati d’accordo nel denunciare un aumento di fenomeni antisemiti dal 7 ottobre, come pure dell’islamofobia. "L’antisemitismo va contro la causa palestinese. Le cause giuste non hanno bisogno di strumenti ingiusti" ha detto Elzir. Piperno ha sottolineato come "queste situazioni di tensione portano a galla sentimenti normalmente sommersi, ma che esistono".

Eleonora Rosi