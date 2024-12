Piccole esplorazioni d’arte, come vivere il Museo a Natale

Festività tutte da vivere… anche al museo! Si intitola “Piccole esplorazioni d’arte” l’iniziativa pensata per bambine, bambini e famiglie e realizzata dal Comune di Siena e Fondazione Musei Senesi, in programma il pomeriggio di sabato 28 dicembre. Un percorso teatralizzato, la visita al Museo Civico, la scoperta di un’opera site-specific e un laboratorio creativo al Santa Maria della Scala per avvicinare i bambini all’arte e arricchire le feste.

Il viaggio di “Piccole esplorazioni d’arte”, dunque, prende vita in Piazza del Campo, all’interno del Palazzo Comunale, dove una visita teatralizzata accompagnerà le famiglie alla scoperta del Museo, trasformando ogni tappa in un racconto da vivere. Il percorso è stato creato per l’occasione da Serena Guardone e la compagnia I Sacchi di Sabbia in collaborazione con La città del Teatro. Fondazione Sipario Toscana. I bambini riceveranno un cubo dove custodire i doni che saranno strumenti fondamentali per il laboratorio. Tre turni: 15.30, 16.30, 17.30. Attività gratuita su prenotazione, per bimbi dai 4 ai 10 anni.