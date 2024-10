"Piazza senza luce, gravi danni agli esercenti"

Lunedì mattina sarà interrotta la fornitura di energia elettrica in piazza del Campo e altre via limitrofe per lavori a una cabina, con orario indicativo (e "cautelativo" annuncia l’azienda) dalle 9 alle 16. Confesercenti si arrabbia: "Danno grave ai commercianti in alta stagione, si poteva far slittare l’operazione a novembre". Enel ribatte: "Intervento urgente e non rinviabile, necessario per risolvere una criticità in una cabina danneggiata in alcune componenti, al momento in funzionamento con soluzione provvisoria per garantire servizio elettrico".

La polemica è stata accesa dall’associazione di categoria, dopo l’affissione dei volantini martedì scorso. "Abbiamo immediatamente contattato il distributore – si afferma nella nota stampa di Confesercenti – manifestando la nostra contrarietà e segnalando che nelle zone interessate, la maggior parte delle attività commerciali sono bar, ristoranti, gelaterie che avranno difficoltà nella gestione delle derrate alimentari conservate in frigoriferi, congelatori e non diminuibili in quantità". Inutili le richieste di rinvio.

"Occorre intervenire – afferma Enel – con piano di lavoro programmato per sostituire le apparecchiature interessate e installare componentistica di ultima generazione, per assicurare qualità e continuità del servizio.

I lavori devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza. L’orario è cautelativo perché l’intervento si concluderà entro la mattinata".