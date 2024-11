Piazza senza concertone. Il Capodanno sarà ’diffuso’, undici eventi nel centro

Il concertone in piazza del Campo per Capodanno non si farà. L’ufficializzazione della scelta è arrivata dalla giunta di ieri mattina, che ha preferito puntare su una festa ’diffusa’ piuttosto che su un unico grande evento, vedi il concerto di Emma lo scorso anno. "La Notte di San Silvestro coinvolgerà tutta la città, in un’unica grande festa per salutare l’inizio del nuovo anno con musica in tutte le piazze e per tutti i gusti", dice l’assessore al turismo e commercio Vanna Giunti. La decisione di cancellare il concertone, ha inoltre annunciato il vicesindaco Michele Capitani, ha liberato alcune risorse utilizzate per gli aiuti alle imprese.

I dettagli saranno illustrati nei prossimi giorni, ma ecco intanto il piano che coinvolge undici punti del centro storico: in piazza del Campo musica elettronica, sinfonica e lirica; in piazza Chigi Saracini musica balcanica, swing, folk, ritmi latini; in piazza Matteotti dance anni ’70; in piazza San Giovanni coro gospel; in piazza San Francesco musica pop; in piazza Provenzano rock’n’roll anni ’50; in piazza Tolomei musica pop; in piazza Indipendenza musica funky, dance, pop-rock; alle Logge del Papa pizzica e taranta; in piazza Postierla musica pop rock strumentale; alle Logge del Fantastici al prato di Sant’Agostino tango. In programma anche marching bands che animeranno le vie del centro storico. Sono previste altre iniziative che saranno rese note nei prossimi giorni, così come il programma di tutti gli appuntamenti natalizi. Un ruolo chiave sarà rivestito dalla Fortezza, dove troveranno posto la pista del ghiaccio (spostata dalla Lizza per incompatibilità con il mercato), molto probabilmente la casa di Babbo Natale a altre attrazioni per i giorni delle feste.

"Tante iniziative e tante novità – spiega l’assessore Giunti – per un Natale e un Capodanno tutti da vivere, sia per i senesi che per coloro che sceglieranno di trascorrere in città le festività. Nei prossimi giorni daremo adeguata comunicazione degli eventi messi in cantiere da questa amministrazione".

Le luminarie come di consueto saranno accese il primo dicembre, festività di Sant’Ansano, quando partiranno tutti i programmi, per concludersi il 12 gennaio del 2025. Dal 6 all’8 dicembre tornerà il Mercato nel Campo, allungato di un giorno, sempre con l’allestimento delle casette di legno.

Orlando Pacchiani