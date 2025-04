Piazza Savonarola. Discussione diventa rissa

Indagano le forze dell’ordine su un episodio movimentato che ha avuto per teatro il centro storico di Poggibonsi, nella serata di sabato. In due punti distinti nella parte antica di Poggibonsi, si sarebbe verificata la vicenda. Una discussione con più persone coinvolte, che avrebbe poi finito per trasformarsi in rissa al punto di richiedere l’intervento della Polizia dal Commissariato di Salceto e dei Carabinieri dal Comando di via Galvani. Piazza Savonarola, a pochi passi da piazza Mazzini e dunque dalla stazione ferroviaria, il luogo in cui avrebbe avuto origine la "contesa", scaturita da motivazioni al momento ignote. Ma alcune persone hanno parlato anche di un altro angolo del centro storico di Poggibonsi, nei pressi di piazza Matteotti, all’altezza del Taglio, nel quale sabato sera si sarebbero affrontate delle persone. Non ci sarebbero stati feriti nel bilancio delle vicende sulle quali sono comunque in corso degli accertamenti. Resta, al termine dall’intervento delle forze dell’ordine, un’ulteriore sequenza movimentata nel centro storico. Una situazione non nuova, che anzi si aggiunge ad analoghi episodi che nel tempo si sono verificati in più strade tra quelle che compongono la "rete" tra via della Repubblica, o via Maestra, e i suoi dintorni, passando per via Montorsoli fino anche ad arrivare all’area della stazione, nella quale le forze dell’ordine hanno di recente intensificato i controlli nel quadro degli interventi per prevenire certi reati contro le persone. Che in alcuni casi sono state "prese di mira", anche sulla base di quanto rilevato da abitanti della zona di piazza Mazzini.

Paolo Bartalini