Piazza di Piandornella in ‘regalo’ I fratelli Martelli portano a termine la donazione in favore del Comune

di Romano Francardelli

Regalare al Comune una piazza quella di Piandornella nel ce

ntro storico non è certo un regalo da tutti i giorni. Anzi. Una notizia che esce fuori da ogni schema, per non dire unica. Donazione decisa da fratelli Martelli, Manfredi e Alessandro, che si sono trovati in eredità questo spicchio di terra dentro le mura proprio nel momento che strada e piazzetta sono in rifacimento, rimesse a nuovo come promesso dal sindaco Andrea Marrucci.

Proprio in questi giorni i due fratelli Manfredi e Alessandro Martelli, popolare e storica famiglia di via San Giovanni sono stati ricevuti dal sindaco Marrucci per questo gesto di solidarietà, gratitudine e di ringraziamento lasciato, questa volta per sempre, alla comunità delle torri per chiudere così il fascicolo con un atto di donazione in forma gratuita alla presenza della segretaria generale, il ’notaio’ del comune, Eleonora Coppola e la dirigente dell’ufficio tecnico e ai servizi sul territorio, ingegnere Valentina Perrone.

La piccola ’odissea’ di Piandornella è tornata al suo posto e quasi di diritto tornata alla comunità. "La piazza di Piandornella – racconta con soddisfazione Manfredi, sfogliando la storia di famiglia – nella sua gran parte fu acquistata assieme ad altri possedimenti di campagna denominati il Cotone nella metà degli anni ’50 da mio nonno Eugenio Martelli. Fu lasciata da subito, come era giusto che fosse, nella disponibilità della collettività". Precisa inoltre Manfredi a nome di suo fratello Alessandro: "Tale fu l’intendimento di mio padre Carlo Martelli, che al momento di lasciare a noi i suoi beni chiese che venisse definitivamente ceduta a titolo gratuito al comune di San Gimignano. Io e mio fratello Alessandro, volendo dare seguito a questa volontà, abbiamo provveduto a perorare e a siglare con l’attuale amministrazione il relativo atto. Tale evento viene peraltro a coincidere con i lavori effettuati anche nella stessa piazza".

Tanto per sgombrare ogni ragionevole dubbio, fino dagli anni Cinquanta nessuno o quasi era venuto a conoscenza che la piazza Piandornella era proprietà privata e non del Comune, di un lotto acquistato dai Martelli dalla famiglia Mazzoni nella tenuta del Cotone, oggi elegante residence turistico, con dentro l’atto il lotto della piazzetta.