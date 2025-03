Piattaforma ZeroCode. In farmacia si prenotano esami e prelievi

Con ’ZeroCode’ si può prenotare un’esame del sangue in pochi clic, comodamente seduti a casa davanti a un computer o con lo smartphone. Ma se il paziente ha poca dimestichezza con il web e la tecnologia? L’aiuto arriva dalle farmacie. I farmacisti toscani possono prenotare, per i clienti, un prelievo o un esame di laboratorio accedendo alla piattaforma. Si tratta dell’ultima novità offerta per semplificare l’accesso ai servizi sanitari della Regione. Sulla piattaforma ZeroCode nel 2024 sono transitate oltre 2 milioni e 75mila prenotazioni di prelievi. In farmacia si potrà fare altrettanto e basterà avere a portata di mano la ricetta personalizzata, il codice fiscale e un numero di cellulare su cui far inviare il messaggio di promemoria. Sono già oltre 1.100 le farmacie che ad oggi si sono registrate e sono già state prenotate in questi primi giorni del servizio più di 500 prelievi.