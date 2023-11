Piano triennale. Nel 2024 lavori per 50 milioni

Si aggira sui cinquanta milioni di euro la previsione di spesa inserita all’annualità 2024 per il Piano triennale dei lavori pubblici, a quota 43 quella del 2025, mentre per il 2026 per ora siamo a 6,3 milioni di euro. Per quanto riguarda il programma del prossimo anno, le più ingenti da un punto di vista economico riguardano la facciata, gli accessi e gli impianti della Biblioteca degli Intronati per quasi 2,5 milioni di euro, importo analogo a quello programmato per l’ampliamento della scuola di Presciano con la realizzazione di una nuova palestra.

Figurano nella previsione anche 2,3 milioni di euro, divisi in due stralci, per interventi di prevenzione incendi e Galleria del Palio a Palazzo pubblico, quindi 1,8 milioni di euro per il completamento del recupero dell’ex Collegio San Marco. Oltre un milione di euro programmati per il nido a Renaccio, altrettanto per interventi in strada di Scacciapensieri e ingressi dell’istituto Ricasoli, così come per la riqualificazione dei percorsi pedonali lungo il viale dei Mille (ma qui bisognerà vedere come il progetto si interseca con l’avvallamento della sede stradale) e il parco della Rimembranza.

Tra i tanti interventi previsti, uno che torna spesso di attualità: l’incrocio alla Coroncina, regolato da semaforo, per cui sono per il momento in programma i 700mila euro per l’allargamento della sede stradale e una nuova organizzazione delle corsie. Da segnalare anche la triplice annualità per l’abbattimento delle barriere architettoniche: 610mila euro all’anno per un totale di 1,8 milioni.

O.P.