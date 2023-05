Piano Operativo al Teatro del Popolo

Anche i piano comunali invecchiano. Venti anni dopo l’approvazione del regolamento urbanistico, inizia a Colle il processo di formazione del nuovo Piano Operativo Comunale, lo strumento di pianificazione urbanistica che serve ad assicurare uno sviluppo sostenibile del territorio, definendo le aree, sia urbane che rurali, in cui è possibile intervenire con operazioni di trasformazione, recupero o valorizzazione. Il 26 maggio alle 17, nel ridotto del Teatro del Popolo, l’amministrazione comunale incontrerà i cittadini in un’assemblea pubblica per dare il via al processo di formazione del Piano, con la presenza del sindaco Alessandro Donati, dei tecnici comunali e di quelli esterni incaricati della redazione del progetto e del garante della comunicazione e della partecipazione.