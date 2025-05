Pianigiani-Castelnuovo ’L’affresco’ inedito

Ci sarà anche una canzone inedita di Fabio Pianigiani e Mario Castelnuovo alla rassegna dei Cori di Contrada, bella iniziativa, ormai stabile consuetudine, fatta vivere dalla Contrada della Giraffa in piazza Provenzano il prossimo 4 giugno. Si intitola ’L’affresco’ e sarà eseguita dal Coro della Contrada della Torre diretto dal maestro Sergio Daviddi.

È lo stesso Pianigiani che ci spiega come è nata la canzone: "Parla di un angelo che scende da un affresco turbato da questo mondo di solitudini e ingiustizie. È un messaggio di amore e di speranza non solo per Siena ma per tutti. Affidarlo al Coro della Contrada della Torre – prosegue Pianigiani autore della musica mentre Castelnuovo ha firmato il testo – diretto dal maestro Daviddi ci è sembrato un gesto e un segnale non solo artistico ma importante proprio a livello divulgativo-popolare visto il contesto dove sarà eseguito".

Conclude Pianigiani con il senso di speranza: "Le Contrade sono forse uno degli ultimi esempi di comunità attive. L’Affresco è quindi una goccia densa di positivo in un mare di comunicazione senza senso. Ma sappiamo quanto siano importanti le gocce! E poi nel testo si comprende che la storia è ambientata a Siena con la citazione del tufo nel Campo!". Un motivo in più per partecipare a questo evento, che vede sotto i riflettori cori che da mesi si preparano a questo composito spettacolo.

La coppia Pianigiani-Castelnuovo è ormai consolidata nel tempo: iniziata di fatto nel 1991 con lo splendido album ’Come sarà mio figlio’, dove Pianigiani riarrangiava tante canzoni del cantautore romano, ma un po’ toscano, con perle di rara bellezza come ’Rondini nel pomeriggio’ con la presenza del fisarmonicista Gianni Coscia, oppure la quasi mistica "Sette fili di canapa" con la voce di Maresa Ann Moglia e il Coro dei Polifonici Senesi.

Castelnuovo è da sempre legato alla terra di Siena. Pensiamo alla bellezza di ’Piazza del Campo’ e all’ironia di ’160 chilometri da Roma’. E poi hanno lavorato insieme al successivo disco ’Castelnuovo’ del 1993, con preproduzione allo studio Salikotto, con brani di impatto sociale come ’Sorella mafia’ e di forte intensità come ’A un passo dal mio cuore’. Senza dimenticarci della canzone ’Rosso fulmine’ che è stata la colonna sonora della vittoria della Contrada della Torre nella carriera del 16 agosto 2005.