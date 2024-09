Pianese, mirino puntato sul Campobasso. Simeoni: "Possiamo giocarcela con tutti"

Doppia seduta di allenamento ieri per la Pianese che prepara il match di domenica contro il Campobasso. A parlare del momento della squadra il capitano Luca Simeoni (nella foto). "Ad Ascoli siamo stati un po’ sfortunati, ma dobbiamo comunque imparare dagli errori - sottolinea -. Come stiamo vedendo, sin dalle prime giornate, tutte le partite sono complicate, il campionato ha un livello medio che è certamente alto. Posso però assicurare che noi stiamo lavorando tanto e forte sin dall’inizio del ritiro, stiamo dando il massimo e quel che possiamo e che dobbiamo fare è affrontare le partite una alla volta".

"Credo che ad Ascoli - aggiunge - sia da salvare l’atteggiamento anche dopo avere subìto la rete dell’1-0. In quel frangente una squadra avrebbe potuto anche andare in confusione, noi invece siamo rimasti concentrati e attenti e poi abbiamo avuto alcune occasioni per poter pareggiare".

Il prossimo avversario sarà il Campobasso. "Stiamo parlando di un’altra squadra molto forte. Non dobbiamo avere paura di nessuno e dobbiamo essere consapevoli che possiamo giocarcela contro qualunque avversaria. Dovremo continuare ad avere l’atteggiamento giusto, che è quello che abbiamo fatto vedere e messo in campo fino a oggi".

"Nelle prime due partite abbiamo fatto la prestazione - chiude Simeoni -, ma abbiamo raccolto meno di quanto meritato".