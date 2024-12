Piancastagnaio, fuochi a mezzanotte. A Pienza tra falò e dj

Vari appuntamenti nelle località della provincia. Tra questi, a Montepulciano a partire dalle 22.30, in piazza Grande Cecilia Quadrenni & Ballantine Band con musica dal vivo e DJ set.

San Casciano FedericaA San Casciano dei Bagni per la prima volta tutte le associazioni, grazie anche al contributo di Esra e delle attività del comune, organizzano il ‘Capodanno degli dei’ in piazza Matteotti. Dopo una cena per circa 200 persone, andata sold out in pochi giorni, la serata prosegue in piazza con Dj Zelletta, personaggio televisivo tra ’Uomini e Donne’ e ‘Grande Fratello Vip’.

Piancastagnaio sceglie un allestimento spettacolare: a mezzanotte fuochi d’artificio organizzati dal Comune alla Rocca Aldobrandesca, dopo il cenone della Pro Loco all’ex bocciodromo. Punta su un appuntamento ormai tradizionale Sarteano, tra teatro e piazza: alle 21,30, come da tradizione, il Capodanno degli Arrischianti, al teatro con “Quelle come Kate“, ispitato a “La bisbetica domata” di Shakespeare. Buffet alle 19.30 per apritivo, poi dalle 23 tutti in piazza a festeggiare".

A Pienza, grazie all’impegno congiunto della Pro Loco, dell’Arci e del Comune, la festa in piazza Pio II proporrà, dalle 22.30, lo spettacolare falò e il party, accompagnato da musica e ballo, con il Dj Calibè, il cui repertorio spazia dagli anni ’70 alle ultime tendenze; a mezzanotte, sulle facciate degli edifici rinascimentali si rifletteranno le fontane di luce, accompagnate dagli sparacoriandoli. La serata è realizzata grazie alla collaborazione con la Fabbriceria della Chiesa Cattedrale, per la concessione del Sagrato, e con il Parroco e la Parrocchia.

A Montalcino l’anno nuovo arriverà in compagnia dei The Blend. La Proloco ha organizzato una lunga serata, a partire dalle 17, con un gruppo che ormai è di famiglia per il territorio. Il sottofondo musicale dei The Blend andrà avanti fino alle 22, quando sarà Dj Bati a condurre la festa verso il rush finale. Dalle 23.30 si esibiranno gli Ellemono Band, gruppo dance Rock che spazia negli ultimi 60 anni di musica, esclusivamente dal vivo fino alle 2 del mattino.

Durante la serata, come lo scorso anno i bar di Montalcino presteranno la loro opera di somministrazione dei drinks della serata. Parte del ricavato andrà in beneficenza alla Misericordia di Montalcino.