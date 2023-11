Petri presidente di Fedart Fidi: "Massimo supporto alle imprese" Fabio Petri è stato nominato presidente di Fedart Fidi durante la convention di Roma. Petri sottolinea l'importanza dei confidi per l'accesso al credito delle PMI e l'impegno dei confidi per fornire supporto alle PMI. Petri ha dimostrato una profonda attenzione al mondo del credito per le PMI.