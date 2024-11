Personale per il banco in una pasticceria

1 ADDETTO/A AL BANCO BAR - Pasticceria di San Gimignano cerca un addetto/a al banco bar con preferibile esperienza a contatto con il pubblico. Si richiede conoscenza della lingua inglese, patente B e auto. Trattasi di contratto part-time di 24 ore settimanali, a tempo determinato con possibilità di trasformazione in tempo indeterminato. Per candidarsi telefonare allo 0577940597 oppure inviare cv a [email protected].

1 PROMOTER – Azienda cerca su Poggibonsi un promoter, part time per promozione editoriale. Orario dalle 7.30 alle 8.30 di mattina dal lunedì al venerdì; la retribuzione sarà di 20€ orari; si tratta di lavoro autonomo occasionale. Si richiede il possesso della patente B e di essere in grado di utilizzare office e posta elettronica. Per informazioni si prega di contattare [email protected] o per contatto telefonico al 3405219421 in un orario tra le 9 e le 12.30.