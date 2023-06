Perseguita l’ex fidanzato e tormenta la nuova compagna Arrestata una trentenne

di Massimo Cherubini

Non rispetta l’ordinanza che le vietava di avvicinarsi all’ex compagno. Una 30enne dell’Est Europa è stata fermata e arrestata dai carabinieri della stazione di Castelnuovo Berardenga mentre, così ha detto, stava andando a firmare un contratto di lavoro. La vicenda nasce, si sviluppa, si aggrava, nel Livornese. E più precisamente a Piombino dove la storia amorosa tra la donna e un uomo del posto finisce. Il tutto risale a un anno fa. E iniziano le persecuzioni. La causa scatenante è da attribuire, come detto, alla fine della relazione sentimentale, avvenuta nel marzo 2022. Da allora la trentenne avrebbe cominciato a tormentare, anche con minacce di morte, il suo ex e la nuova fidanzata. Fatti avvenuti sia di persona sia inviando ripetuti messaggi tramite WhatsApp e Facebook.

Un atteggiamento che ha generato nell’ex fidanzato e nella sua nuova compagna forti timori circa la loro incolumità. Scatta la denuncia, i carabinieri del posto avviano le indagini del caso che sfociano nella misura del divieto di avvicinamento alle persone offese, rafforzato dall’applicazione del braccialetto elettronico e dalla misura del divieto di dimora nel Comune di Piombino (luogo di dimora delle parti offese). Divieti e limitazioni che, secondo quanto accertato dai carabinieri, la donna avrebbe violato più volte recandosi a Piombino e incontrando le vittime. Il tutto commentato dall’indagata attraverso i social. Fatti, circostanze e prove, che hanno indotto la procura della Repubblica di Livorno a chiedere e ottenere la misura cautelare, sostituita dal gip con gli arresti domiciliari.

A fermare la trentenne sono stati i carabinieri di Castelnuovo Berardegna che l’hanno fermata durante l’attività di controllo del territorio. Agli uomini dell’Arma la donna ha detto che stava recandosi a firmare un contratto di lavoro in un’azienda agricola della zona. Ma non è mai arrivata a destinazione, perché è stata portata in caserma e, dopo le formalità di rito, accompagnata nella sua residenza di Campiglia Marittima dove resterà agli arresti domiciliari.