Percorso perdonale per il Castello. Lavori per il nuovo collegamento

Al via a Monteriggioni la realizzazione di un nuovo percorso pedonale per collegare il parcheggio pubblico "Il Cipressino" con il Castello. Si tratta di lavori che si aggiungono a quelli ultimati in questi giorni e che hanno interessato la prima parte del tracciato. Lavori, in tutto, che al Comune verranno a costare oltre 400 mila euro.

"Adesso parte il secondo stralcio che prevede una nuova realizzazione con lo scopo di creare un unico percorso che consenta ai pedoni di raggiungere l’ingresso del Castello, dal parcheggio Il Cipressino, in totale sicurezza – afferma il sindaco Andrea Frosini – era necessario realizzare questo intervento e non finisce qui – Sono tutti interventi che fanno parte di un piano di investimenti sul Castello. Alcuni mesi fa, infatti, è stata conclusa anche la nuova illuminazione delle mura". Scendendo nei particolari, oltre alla realizzazione di un camminamento pedonale tra il parcheggio a pagamento e la biglietteria automatica, è stato rifatto anche l’impianto di illuminazione del percorso pedonale. Inoltre, è stata fatta una piccola gradinata tra il percorso pedonale e il piazzale di sosta, e sono stati realizzati un nuovo spazio carrabile di ingresso al parcheggio e un marciapiede per permettere l’accesso alla biglietteria in condizioni di massima sicurezza. "L’opera in questione ha permesso di migliorare la fruizione dell’area, risolvendo puntualmente le problematiche presenti – spiega Paola Buti vicesindaca con delega alle Opere Pubbliche - I nuovi interventi, particolare non certo trascurabile, non alterano l’area, ma portano migliorie, rendendo più fruibile e facilmente accessibile il Castello".

Il territorio di Monteriggioni in questo periodo è un grande cantiere aperto. Numerosi, infatti, i lavori in corso, tra cui quelli sul fondo stradale di via Uopini, all’incrocio tra la sede dei Donatori del Sangue e il parcheggio pubblico. Intervento che durerà fino al 30 maggio.