Percorsi per camminare e scoprire insieme. Gli studenti del ’Monna Agnese’ fanno Goal

Nell’ambito del progetto ’Facciamo Goal!’ tutte le classi quarte dell’Istituto Tecnico Biotecnologico e del Liceo Linguistico ’Monna Agnese’ hanno creato due percorsi per ’camminare e scoprire inseme’ divertendosi con la preziosa collaborazione peer-to-peer degli alunni della scuole secondaria di primo grado ’Renato Fucini’ di Monteroni d’Arbia e Murlo. Con entusiasmo le scuole Cecco Angiolieri, San Bernardino, Mattioli e Jacopo della Quercia hanno aderito come fruitori, per un totale di più di 20 classi coinvolte. I percorsi sono ideati non solo per apprendere nozioni, ma anche per collaborare con i compagni, mettere se stessi alla prova e orientarsi nel mondo delle professioni e dei possibili corsi di studio proposti dalle scuole superiori. Con questo obiettivo gli studenti dell’istituto biotecnologico ambientale hanno indicato come osservare la biodiversità che ci circonda, mentre quelli del sanitario hanno realizzato dal vivo le analisi delle acque delle fontane; gli studenti del liceo linguistico hanno creato giochi interattivi utilizzando quattro lingue straniere, altri sulla storia dell’arte e infine laboratori di matematica sempre e comunque applicati alla realtà.