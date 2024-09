Per Leoni e Poggibonsi Women la presentazione slitta a mercoledì

Eventi rinviati. Le presentazioni della Us Poggibonsi e del Poggibonsi Women, inizialmente fissate per stasera a partire dalle 19,30, slittano a mercoledì 11 settembre sempre allo stadio Stefano Lotti.

Cambia la data e restano invariati gli orari, il luogo e i programmi: lo street food, il dj set, la passerella per tutte le formazioni giallorosse, le squadre maggiori e le giovanili, sia nel maschile che nel fem teo per la giornata odierna, come spiegano le società organizzatrici, hanno determinato il posticipo della manifestazione già in agenda. Una forzata variazione di calendario che càpita proprio nel conto alla rovescia in direzione del via al campionato di serie D 2024-2025. Cresce l’attesa per il debutto del Poggibonsi di mister Calderini: domenica l’appuntamento alle 15 sul rettangolo del Trestina.

I componenti del team si dedicano alle sedute preparatorie sulla base del piano stabilito dallo staff per l’impegno che si annuncia insidioso all’impianto sportivo Lorenzo Casini del centro umbro del comune di Città di Castello. Il Trestina ha intanto inserito una pedina di esperienza in difesa. Si tratta del classe 1990 Alessio Grea. Per lui un ritorno in bianconero, dopo l’annata agonistica vissuta con i Mobilieri Ponsacco.

Paolo Bartalini