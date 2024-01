Pay Care e Whirlpool temi ’caldi’

Pay Care e Whirlpool: due le vertenze che rischiano di incidere in maniera pesante sulla situazione economica del territorio di Siena. Per questo il sindaco Nicoletta Fabio, in linea con le promesse di impegno assunte nei confronti dei lavoratori durante la campagna elettorale, ha accolto la richiesta di incontro presentata dai sindacati di categoria. Si discuterà quindi del futuro del sito Pay Care di Monteriggioni giovedì prossimo, mentre il caso Whirlpool sarà al centro di una nuova riunione, fissata venerdì 12. Per entrambe le vertenze il sindaco aveva fatto pesare il suo filo diretto con il Governo. Ora si va alla prova dei fatti.