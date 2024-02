Pauroso incidente a Drove. Una coppia di motociclisti è stata travolta da un’auto

Pauroso incidente nel primo pomeriggio di ieri alla rotatoria di Drove, all’immediata periferia di Poggibonsi, dove un uomo e una donna sono stati travolti da un’auto e hanno riportato gravi ferite. La coppia era scesa dalla moto per una breve sosta sul bordo della strada, quando è stata centrata in pieno da una macchina. Particolarmente serie le condizioni dell’uomo, 46 anni, che è stato trasportato al policlinico senese delle Scotte in codice 3. Meno preoccupanti, quella della donna, portata al pronto soccorso di Campostaggia. Ancora da accertare la dinamica dell’investimento, al vaglio della polizia municipale del comando cittadino, intervenuta sul posto con ben tre pattuglie per i grossi problemi di traffico che si sono creati. L’incidente è avvenuto poco dopo le 14. Stando a una prima ricostruzione, la coppia in moto a un certo punto si è fermata lungo la strada, accanto al guardrail, ed è scesa. All’improvviso è stata investita da un’auto. I soccorsi sono stati immediati. Nel giro di qualche minuto sono arrivati il 118 e le tre pattuglie della polizia municipale. Le condizioni dei due feriti sono apparse subito preoccupanti. Soprattutto quelle dell’uomo che era alla guida della moto. Mentre le ambulanze partivano a sirene spiegate con destinazione Le Scotte e l’ospedale di Campostaggia, si formavano lunghe file e il traffico andava letteralmente in tilt. Del resto, la rotatoria di Drove è uno dei punti più caotici di Poggibonsi. L’incidente ha reso ancora più critica una situazione già precaria. La polizia municipale ha avuto il suo daffare per disciplinare la circolazione. Senza gravi conseguenze, invece, uno scontro tra due auto sulla Cassia per Barberino. Lievemente ferito uno degli occupanti, un pensionato di 78 anni di Poggibonsi. Qualche attimo di apprensione per la presenza su una delle due auto coinvolte nell’incidente di un bambino di 10 anni che viaggiava con i genitori. Fortunatamente, spavento a parte, per lui neanche un graffio. Anche in questo caso ci sono state file e rallentamenti nel traffico, ma poco o niente rispetto a quanto era avvenuto poche ore prima alla rotatoria di Drove, per l’investimento della coppia che era appena scesa dalla moto.