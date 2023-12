Patto per la legalità Intesa tra Adf e prefetture

Una firma per la legalità e per il futuro delle Prefetture di Grosseto e Siena, insieme ad Acquedotto del Fiora, a favore del territorio e della comunità. La prefetta di Grosseto, Paola Berardino e quella di Siena, Matilde Pirrera, insieme al presidente di Acquedotto del Fiora, Roberto Renai, hanno sottoscritto il ’Protocollo di legalità’ per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici. Un’iniziativa congiunta che dà un segnale concreto su un tema di grande attualità e rilevanza economica. L’iniziativa assume anche un significato particolare anche in virtù delle ingenti risorse provenienti dai fondi del Pnrr, dove maggiore è il rischio che imprese legate ad organizzazioni criminalità tentino, avvalendosi di considerevoli risorse finanziarie di cui dispongono, di penetrare nei principali settori dell’economia legale ed in particolare quello degli appalti pubblici. Un accordo dunque che fa ’squadra’ tra Prefetture e Acquedotto del Fiora, per un controllo sempre più puntuale, visto che l’azienda che gestisce l’acqua è una delle principali stazioni appaltanti del territorio e che rientra in attività sensibile a maggior rischio di infiltrazione mafiosa.

"Questa firma – hanno detto le prefette delle due province – conferma l’attenzione degli uffici territoriali e di governo per il mondo delle imprese. La legalità nel settore dell’economia è un bene prezioso che occorre preservare e difendere anche in territori come quello toscano, storicamente non esposto a casi di infiltrazione criminali. Il fenomeno della globalizzazione, che ha interessato anche le organizzazioni criminali, impone che l’attività di prevenzione sia sviluppata senza limiti territoriali, a tutela della concorrenza".

"Con questo protocollo abbiamo messo al centro delle nostre azioni la legalità nel territorio che serviamo – ha aggiunto il presidente di Adf, Roberto Renai – che per noi ha un valore fondamentale. Questa firma ne è la prova. Adf è una delle maggiori stazioni di committenza delle province di Grosseto e Siena, ciò significa per noi responsabilità, vigilanza e trasparenza. Proprio quest’anno abbiamo avuto la certificazione 37001 sull’anticorruzione".