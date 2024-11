"Patentino per il cittadino del futuro"

Stimolare il senso di appartenenza, la responsabilità civica e la conoscenza del patrimonio culturale e naturale della Val d’Orcia, preparando le nuove generazioni ad essere i primi custodi e promotori di questo luogo per il futuro. Si chiama “Il patentino del cittadino del futuro” ed è il percorso didattico per giovani studenti delle scuole della Val d’Orci. Il progetto prende il via dal 26 novembre. "Attraverso attività didattiche il progetto intende far crescere cittadini consapevoli – sottolinea Luca Rossi, Sindaco di Castiglione d’Orcia, responsabile della Gestione Associata del Sito Patrimonio Mondiale Val d’Orcia - La celebrazione del ventennale del riconoscimento Unesco è un’opportunità per immaginare e costruire il futuro, in cui la bellezza e il valore della Val d’Orcia continuino a essere riconosciuti e vissuti dai nostri concittadini che sono i primi testimoni e protagonisti, con il loro lavoro, del riconoscimento stesso".