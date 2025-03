Passione per il vinile, boom di collezionisti. Ultima giornata della Mostra Mercato

Oggi, seconda ed ultima giornata della seconda edizione della Mostra Mercato del disco, organizzazione dell’Associazione Ganzo Eventi Culturali con il patrocinio del Comune di Siena. Ottima l’affluenza alla prima giornata, nonostante il tempo non sia stato dei migliori, nel segno che l’iniziativa piace e che "svela" quanti appassionati, a vari livelli, ci siano del vinile ma anche del compact disc. Si tratta di una prima timida ondata verso la volontà di fare di Siena una sorta di capitale del vintage, che meriterebbe visto il numero incredibile di collezionisti abitano da queste parti. Intanto ecco il "disco nero" protagonista di questa kermesse: si va dai 5 euro a chissà quale cifra, con tutti i generi ben rappresentati. Molte persone venivano da altre città, non solo toscane, nel segno che il turismo del vinile muove tante persone e che si sta diffondendo la notizia che anche Siena – finalmente – ospita l’evento, in attesa della mostra del vintage che si svolgerà a fine aprile.

Ma. Bi.