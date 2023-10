"Passeggiata alla Fiera", oltre mille partecipanti

Sarà una grande festa di sport e di amicizia. A Sinalunga oggi è tutto pronto per l’edizione n.48 della Passeggiata alla Fiera, evento storico e imperdibile per chi ama andare di corsa oppure, a passo più lento, godersi la buona compagnia e il panorama del paese. In prima fila c’è l’Asd Atletica Sinalunga che da tempo si sta organizzando per questa iniziativa che somma numeri importanti ma che ovviamente richiede tanto impegno (dai percorsi alle iscrizioni) e volontari con un bel po’ di passione. Dall’organizzazione fanno sapere che saranno oltre mille i partecipanti tra passeggiate (il numero più significativo) e la gara competitiva. Attesi dunque tanti atleti dalla zona e non solo. Ritrovo alle ore 8 e partenza alle 9.30 dal centro commerciale, per i presenti sarà anche un’occasione per vedere gli angoli di Sinalunga, centro storico compreso. Un evento particolarmente sentito anche dai rioni sinalunghesi che non mancheranno all’appuntamento. Tanta gente dunque a dimostrazione di come negli anni la Passeggiata alla Fiera sia stata qualcosa di ben organizzato e un momento piacevole da condividere. Il clima veramente ideale per gli sportivi, una lunga coda dell’estate che non se ne va, spinge poi a passeggiare e trascorrere così una mattina fuori casa a fare attività fisica, un toccasana per la salute. Sarà comunque una giornata ricca di appuntamenti per Sinalunga con l’ultima giornata della Fiera alla Pieve (che chiude una lunga settimana piena di iniziative e dalla grande partecipazione) e, nella parte alta della cittadina, il ritorno del campionato di serie A1 di tennis con il Tc Sinalunga campione d’Italia che ospita il Match Ball Firenze. Sport, shopping, socialità, divertimento (ovviamente non mancherà il luna park), sarà una giornata da vivere e per tutti i gusti.

Luca Stefanucci