Passeggiata a coppie. Torzoni e Cialini primi

La Valdichiana che corre forte. Domenica a Siena si è tenuta la storica "Passeggiata a coppie della Befana", evento giunto all’edizione n. 43, organizzato dall’Asd Sp Torre del Mangia e dalla Uisp Siena Atletica Leggera. In totale 11,5 km di tracciato con partenza e arrivo alla piscina dell’Acquacalda. A vincere sono stati i torritesi Simone Torzoni (Asd La Chianina) e Andrea Cialini (Asd Pol. Chianciano) che sono stati i più veloci a tagliare il traguardo insieme; questa è infatti la regola, su un totale di 130 coppie di atleti al via.

Con il tempo di 42 minuti e 25 secondi, Torzoni e Cialini hanno preceduto Andrea Peparini e Cesare Del Pasqua (42.54) e Luca Rosi e Jacopo Gragnoli (44.22). Curiosità: i quattro atleti che si sono classificati secondi e terzi hanno fatto parte degli spingitori del Bravìo delle Botti nell’ultima edizione mentre Cialini aveva partecipato in passato al celebre evento poliziano, sempre come spingitore. Tra gli altri nomi che hanno spinto la botte a Montepulciano ci sono Lapo Parissi ed Emanuele Magi (sesti) e Luca Benassi e Samuele Cesaroni (settimi). Jacopo Parissi e Giulio Santini si sono classificati alla posizione n.18.

Per Torzoni, invece, è arrivato il bis alla Passeggiata a coppie della Befana, considerato che aveva vinto anche lo scorso anno insieme a Francesco Vannuccini. Un evento che unisce passione per la corsa ma anche amicizia, tanti, infatti, gli sportivi che regolarmente si incontrano la domenica per omaggiare uno sport che è salute, competizione ma in grado di esprimere anche dei bei valori.

Luca Stefanucci