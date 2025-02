Partono i lavori per il teleriscaldamento, benefici anche in bolletta

Una buona notizia a Chiusdino per il riscaldamento degli immobili. Sono stati consegnati all’impresa esecutrice i lavori per la realizzazione della rete di teleriscaldamento. L’opera, progettata interamente dal team di Enel Green Power Italia, in seguito all’accordo con l’Amministrazione comunale, comporta la realizzazione di un primo tratto di competenza di Enel che riguarda la centrale termica e la parte di termodotto fino all’abitato, e di un secondo stralcio, relativo alla rete interna al paese, a carico del Comune. Un progetto da 5.800.00 euro, che Enel e Comune erano disposti a sostenere interamente con risorse proprie, quando, nel marzo dello scorso anno, è arrivata la buona notizia che questo intervento è risultato assegnatario di fondi Pnrr del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che copriranno l’investimento per circa 4.540.000 euro. Un notevole vantaggio economico per gli abitanti di Montalcinello, infatti una volta entrato in funzione l’impianto vedranno un risparmio di spesa.

I costi verranno abbattuti mediamente del 60% rispetto al gasolio, del 40% rispetto al pellet, 20-30% rispetto alla legna e del 70% rispetto al GPL, un aspetto, che insieme ad altre iniziative per il contenimento della tassazione comunale, ha come obiettivo la rigenerazione e rivitalizzazione del piccolo centro abitato, che diventa così più attrattivo per un incremento del numero degli abitanti. Ma Chiusdino già da tempo è orientato all’uso di forme alternative di riscaldamento per gli edifici urbani. A Palazzetto è in funzione da quasi 15 anni il teleriscaldamento a biomassa e a giorni terminerà il complesso intervento di realizzazione della rete da fonte geotermica che ha interessato negli ultimi anni il capoluogo. Per il futuro una nuova scommessa di questo territorio: la realizzazione di questa tipologia di impianto da fonte geotermica anche per la frazione di Ciciano.

Mario Lombardi