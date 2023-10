Partite del Siena a Badesse: Intesa per Servizi Polizia Locale

Un accordo di collaborazione per lo svolgimento temporaneo di servizi di polizia locale in occasione del campionato di calcio Eccellenza toscana girone B presso lo stadio comunale "Daniele Berni" in località Badesse. Sarà sottoscritto dal Comune di Siena e di Monteriggioni. La convenzione prevede che "il Comune di Siena si impegna a mettere a disposizione, per il servizio di viabilità in precedenza identificato, un numero massimo di tre unità. L’esatto numero degli operatori messi a disposizione sarà tempestivamente comunicato alla Municipale di Monteriggioni a cura del Comando di Siena. Il Comune di Monteriggioni si impegna a fornire adeguata aliquota di polizia municipale, nel numero massimo di due unità, in aggiunta a quella del Comune di Siena, per l’occasione di eventi sportivi, individuati e attenzionati dalla Questura, che per le loro specifiche e particolari caratteristiche, richiedano un numero maggiore di personale rispetto a quello precedentemente riportato" "Il Comune di Monteriggioni – si legge ancora nel documento - si fa carico dell’integrale gestione delle eventuali sanzioni amministrative accertate e del servizio di rimozione di veicoli secondo le intese, accordi, convenzioni al momento in atto fra Comune stesso e società o aziende private. I proventi sanzionatori per le violazioni di cui sopra verranno introitati da Monteriggioni nel rispetto della competenza e vincolo territoriale". "L’accordo – dice ancora la convenzione – limitato all’espletamento dei servizi di viabilità nelle aree precedentemente citate ed in occasione degli incontri domenicali di calcio del Siena Fc presso lo Stadio Comunale ‘Daniele Berni’ in località Badesse, ha durata fino al momento in cui lo Stadio ‘Artemio Franchi’ di Siena, non sarà atto a consentire lo svolgimento di incontri di calcio".