Partenze in piena notte, arrivo alle 8. Due bus ai disabili, uno all’Antoniano

Partenze oggi dalle 3 e mezza, nel silenzio della città e degli altri centri, sui pullman per arrivare all’ingresso di Piazza San Pietro prima delle 8. Per gli oltre 2800 pellegrini delle due diocesi di Siena-Colle-Montalcino e Montepulciano-Pienza, l’attesa è finita: oggi incontreranno Papa Francesco. Insieme a loro oltre 80 rappresentanti delle istituzioni civili ed ecclesiastiche delle diocesi, che siederanno sul sagrato di San Pietro durante la Messa tenuta dal cardinale Augusto Paolo Lojudice. Fra i 55 pullman partiti per il pellegrinaggio, due sono stati riservati alle persone con disabilità e sono gestiti dalla sottosezione di Siena dell’Unitalsi, un terzo partito da Montepulciano raggruppa sia i ragazzi dell’Istituto Antoniano, una casa-famiglia in cui vivono 25 bambini di tutte le età, sia associazioni di famiglie con ragazzi disabili. Sono gli unici tre pullman che il Vaticano ha autorizzato a far arrivare molto vicino Piazza San Pietro. Sono 6 i detenuti delle carceri del territorio in pellegrinaggio, che siederanno nel sagrato insieme alle istituzioni locali. L’iniziativa è in linea con l’attenzione che il cardinale Lojudice da sempre presta alla pastorale carceraria. Lo stesso Papa Francesco vorrebbe salutare i detenuti in visita.

A monte del pellegrinaggio c’è un’organizzazione complessa che ha coinvolto una squadra di oltre sessanta persone che, a vario titolo, hanno voluto dare una mano e mettersi in gioco.

E.R.