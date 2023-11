Parlano Misiani e Franceschelli

Un confronto e un approfondimento sui contenuti della Legge di bilancio in discussione in Parlamento. E’ quanto in programma oggi con l’iniziativa "Legge di bilancio 2024, quale futuro per l’Italia?" organizzata dai Circoli del Pd di Siena. L’appuntamento è alle ore 18 nei locali del Centro socio culturale ‘La Tuberosa’ (via Vallepiatta 10) di Siena. Ad intervenire saranno il senatore Silvio Franceschelli capogruppo del Partito democratico nella 9ª Commissione permanente, industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare e il senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Partito Democratico e membro della 5a Commissione permanente bilancio. Coordinerà i lavori Stefania Lio, vice segretaria del Partito democratico della Toscana.