Parco giochi rinnovato. Investiti 90mila euro

Uno speciale regalo natalizio per i bambini di Chianciano e per i piccoli turisti in vacanza: l’amministrazione comunale ha stanziato 90.000 euro per rinnovare il parco giochi dei Fucoli. La decisione è finanziata con un mutuo della Cassa depositi e prestiti e mira a riqualificare e rinnovare completamente l’area giochi. Ricordiamo che il Parco Fucoli è sempre aperto ed accessibile ed al suo interno si trovano anche i campi da tennis e da Padel, nella stessa area è poi previsto una investimento a lungo termine e rilevante di totale rifacimento del complesso. In particolare questa decisione afferisce alla riqualificazione del parco comprendente una pluralità di opere riguardanti la riqualificazione e valorizzazione dei Fucoli mediante interventi di: rinnovamento area giochi ludici e mini golf, installazione palestra fitness outdoor, realizzazione collegamento pedonale funzionale coperto delle strutture congressuali/convegnistiche (PalaMPS/Meet Chianciano), riqualificazione dei percorsi pedonali, dei giardini e del verde, per l’importo lordo di quadro economico pari ad Euro 500.000,00Il Parco Fucoli, collegato al Parco Acqua Santa grazie a un sottopassaggio è un’altra area verde molto importante per la cittadina termale. Qui si colloca anche il Palamontepaschi, una tensostruttura con una capienza di 990 posti a sedere, ideale per spettacoli con produzioni tecniche di grandi dimensioni, per eventi quali convention, meeting, convegni, manifestazioni sportive ed al suo fianco la nuova sala Meet. L’area del parco giochi per i bimbi invece è situata verso la parte alta del parco a ridosso della viabilità di Viale Baccelli nella zona della Rinascente.

Anna Duchini