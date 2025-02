Papa Francesco, giovedì messa a San Martino

Anche Siena prega per la salute di papa Francesco, unendosi alla preoccupazione per il suo stato di salute dopo il lungo ricovero a Roma. Giovedì alle 18, nella chiesa di San Martino, il cardinale Augusto Paolo Lojudice celebrerà la Santa Messa per il pontefice in questo momento di difficolta. Per l’occasione farà tappa nella chiesa di San Martino la statua della Vergine della Medaglia Miracolosa, evento promosso dai Missionari Vincenziani d’Italia. Il cardinale Lojudice, si annuncia in una nota, invita tutti i presbiteri e le comunità parrocchiali e religiose di celebrare la Santa Messa per la salute del Pontefice proprio giovedì 27.