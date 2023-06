Paolo Iabichino dirige il premio e guida la giuria

Un premio che parte da un giorno di marzo del 2020, quando, in piena pandemia, teneva la sua tradizionale lezione al master in Comunicazione d’impresa dell’Università di Siena Giovanni Boccia Artieri, sociologo ed esperto di media digitali. A un certo punto il professor Boccia Artieri decide di far ‘traslocare’ l’aula su Instagram per discutere in diretta i temi di quella lezione con Paolo Iabichino, direttore creativo e scrittore pubblicitario. Quell’esperimento funziona a tal punto che si trasforma in un format giornaliero, ’Carosello is Back’, una finestra di 20 minuti in cui parlare di pubblicità, social media, cultura digitale. Poi diviene settimanale, appuntamento con il pretesto di presentare dei libri, discutere sulle delle tensioni del presente. È così che prende il via Carosello is Book. Domani e sabato nel complesso universitario San Francesco, ’Carosello is Book’ cambia ancora e diventa un premio con cui si vogliono riconoscere le eccellenze del panorama editoriale della comunicazione; Paolo Iabichino è direttore del Premio e presidente di giuria. Domani pomeriggio si svolgerà la tavola rotonda con gli autori dei libri finalisti, moderata da Paolo Iabichino e Giovanni Boccia Artieri per discutere di cosa comunica, oggi, la saggistica di settore. A seguire la lectio magistralis della sociolinguista Vera Gheno; la premiazione del libro vincitore sabato alle 11.