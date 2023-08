Siena, il Palio: Zio Frac re annunciato. Era l’unico già vittorioso

Siena, 17 agosto 2023 - Il 13 mattina, in Piazza, era stato l’urlo più forte, quello degli ocaioli che avevano salutato l’arrivo di Zio Frac. Era l’unico cavallo vittorioso del lotto ed era uno dei più desiderati, in barba ai commenti superficiali della serie "eh, ma ha vinto quando hanno corso in sei". Ecco, ora ha vinto anche correndo in dieci, rimontando da scosso dalla quarta posizione e facendosi trovare pronto per cogliere il momento più opportuno e anche più fortunato.

Siamo in Piazza, del resto, e la fortuna è sempre un elemento determinante. Ma bisogna essere lì, quando passa il treno.

E il cavallo di Enrico Bruschelli ha mostrato doti da capobranco, quando al primo Casato ha impostato il sorpasso alla Torre poi concretizzato dopo la mossa e quando poi lo ha fatto anche con il Bruco al terzo giro. Senza quei due momenti non scontati, non avrebbe potuto essere lì ad approfittare dello scivolone della Pantera. "Zio Frac è una sicurezza, i fantini big andranno a cercarlo", aveva predetto Bruschelli alle previsite, a una settimana dalla tratta. E Zio Frac una sicurezza ha mostrato davvero di esserlo. Nelle prove l’Oca non ha avuto bisogno di far vedere chissà che, evidentemente in Fontebranda ci si fidava dell’esperienza del barbero, alla sua quarta Carriera. E anche nella lunga e non facile gestione della mossa, non ha perso la lucidità e la condizione.

Confermando alla fine la solidità di una teoria che in troppi tendono a snobbare: puoi togliere tutti i cavalli più forti che vuoi dal lotto, ma ci sarà comunque una scala di valori che quasi sempre trova conferma. È partita prima Abbasantesa, è stata in testa a lungo Anda e Bola, ha vinto Zio Frac: i tre barberi, appunto, diventati le nuove punte dopo l’esclusione di Violenta, Tale e Quale, Remorex. Ora che ne sarà di Zio Frac? Diventerà anche lui un cavallo a rischio esclusione? Difficile immaginare che Palio di inverno si disegnerà da qui al prossimo luglio, di certo si è confermata una stella sul tufo, che dopo aver vinto nel Drago lo scorso anno - nel Palio dimezzato - si è ripetuto questa volta da scosso con una rimonta sì aiutata dalla sorte, ma potente e precisa. E di certo, se il prossimo anno sarà nel lotto dei dieci prescelti, farà esultare e sognare il popolo che lo porterà nella propria stalla.