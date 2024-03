Siena verso il Palio. Remorex il mito 'biondo' al Ceppo: "Può correre anche domani"

Siena, 11 marzo 2024 - "Per me può correre anche domani", assicura Massimo Columbu, in arte Veleno II, che ha portato ieri al Ceppo Remorex il ’biondo’, ribattezzato così per via della criniera. Il barbero che ha vinto scosso, prima nella Tartuca e l’anno dopo nella Selva, entrato nella storia per la sua caparbietà sul tufo. "Se l’ho fatto lavorare? Certo, durante l’inverno, come sempre. Non ha cambiato attività", conferma Columbu accompagnato anche dal figlio che lo aiuta a domare i cavalli. Remorex dunque non è stato a riposo nel box ma ha lavoranto guadagnandosi il pane e tenendosi in forma, se è vero, come dice poco dopo il veterinario comunale, che sta bene ed è in grado di correre il Palio.

Sarebbe bello fare un Palio con Tale e quale, Remorex e gli altri già esperti?

"Le intenzioni dei capitani non le conosco, però un cavallo esperto fa la differenza. Poi questi qui (si gira verso Remorex, ndr) fanno due giretti all’anno, non è che corrono di continuo. Remorex è in forma più di sempre. Il Palio è bello farlo con i cavalli da corsa, poi se si fa con i pony è sempre Palio. Ma il Palio dei pony".

Insomma, con i suoi 14 anni non è vecchio il ’biondo’.

"Fanno il Grand National a 16 anni, credo sia un pochino più impegnativo del Palio. A Siena a 5 anni invecchiano senza fare niente, non ho capito perché".

E Columbu che fa?

"Nulla cambia anche per me: domo i cavalli e poi monto per divertimento. La fantasia tanta, anzi ce l’ho ancora più di prima".

Addirittura...

"Più, più".

Tuo figlio monterà?

"Mi aiuta a lavoro, monterà anche lui. E’ un giochino oltre all’attività di tutti i giorni. Piano piano, se gli riesce, con calma".