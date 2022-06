Siena, vola il ferro di un cavallo: colpito contradaiolo su terrazzo al secondo piano

Siena, 29 giugno 2022 - "Sono stato fortunato. Pensavo che fosse caduto un mattone da sopra, sentendo il colpo in testa. Invece si trattava del ferro di un cavallo", racconta Stefano Ricci. Si trovava insieme ad altri contradaioli della Lupa in un terrazzino al secondo piano, alla curva di San Martino, quando al termine della sesta batteria della Tratta il cavallo di Antonino Mula ha perso appunto un ferro che, accidentalmente, è schizzato fino al terrazzino dove si trovava Ricci. Che ha perso molto sangue ed è stato subito soccorso nel punto 118 allestito nella cappella di Piazza, recandosi poi in ospedale.