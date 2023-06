Palio, il Drappellone di Provenzano con i cavalli dinamici di Roberto Di Jullo

Siena, 26 giugno 2023 - "Domani sarò a Firenze con Francesco Sabatini, presidente emerito dell'Accademia della Crusca, a cui ho dipinto la Pala del 2001, di cui sono amico e collaboratore. Riceverò qui alle 19 un riconoscimento per l'incarico della pittura del Drappello ne di Provenzano", svela l'artista Roberto Di Jullo.

In Piazza del Campo tutti lo salutano, è stato 4 mesi a Siena per realizzare il Palio. "Ormai sono uno di voi", dice fermandosi a raccontare della sua gioia per questa avventura artistica in una città meravigliosa. Alle 19 oggi sarà presentato il suo Drappellone da Duccio Balestracci dove domineranno i suoi cavalli dinamici.

"Spero che colpirò nel segno", auspica Di Jullo che ha lavorato in questi mesi nel laboratorio di Tommaso Andreini che ha già realizzato il Palio nel 2016.