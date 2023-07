Palio di Casole d’Elsa Provaccia, vince Pievalle

È giorno di Palio. Tutto inizierà alle 11 con la messa preceduta da corteo con autorità e Contrade, alle 17.30 la sfilata dei cavalli, alle 18.15 la benedizione dei cavalli e alle 19.30 il Palio, per concludere alle 20.30 con la cena in pista Rivellino e a seguire lo spettacolo pirotecnico.

Per le strade e le piazze del centro sono già ritornate le cene, le bandiere, i tamburini ed i colori del momento più importante per tutta la comunità del borgo, il Palio. Iniziano, così, a scalpitare i cavalli ed anche i preparativi per la pista in terra battuta. Sono stati anche estratti l’ordine e gli abbinamenti delle batterie di qualificazione per partecipare alla 146° edizione del Palio di Casole d’Elsa.

Le corse di qualificazione si sono svolte, per l’esattezza, il venerdì pomeriggio, decretando i sei vincitori finalisti che parteciperanno alla gara. Venerdì sera sono stati estratti gli abbinamenti con le sei contrade che si contenderanno il drappellone dipinto da una giovane casolese dal talento straordinario, Sofia Burchianti diplomata alla scuola Duccio di Boninsegna di Siena. L ‘ordine di estrazione sarà anche l’ordine di ingresso ai canapi della "provaccia" che si è tenuta ieri ed è stata vinta da Pievalle.

Gli abbinamenti: Contrada Casole Campagna con Tempesta da Clodia, il Merlo con Bosea, Monteguidi con Bonmarchè, mentre la contrada Pievalle con Venabella, Rivellino con Ceommoramon e la contrada Cavallano con Carilbom. Tutto è pronto, quindi, non resta che prepararsi a questa sera, quel momento dove amore, passione, ansie e condivisione creano la vera identità casolese.

Lodovico Andreucci