Siena, 15 maggio 2022 - Il colpo d’occhio, quello che fa arrampicare un brivido lungo la schiena, è arrivato dopo le 20.30 di sabato con la tavolata dei 600 Selvaioli in piazza San Giovanni. Brindisi, sorrisi e, in tasca, quella voglia di cacciare fuori un urlo liberatorio tenuto sigillato dentro al petto per tre anni. Con loro anche Tittia, il fantino vittorioso del Palio dell’Assunta 2019. Ecco le immagini di una serata di meritata festa attesa da troppo tempo.