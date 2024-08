Chiocciola, mossiere promosso. Maggi: “Gingillo, che traiettorie. Il Terzo polo? Non so se nascerà”

Siena, 19 agosto 2024 – “Soddisfatto della prestazione di Gingillo, della sua forte personalità. E della professionalità. Quando porti persone del suo calibro appare quasi riduttivo dire che sono un valore aggiunto. Consigli alla stalla, lavoro di squadra con tutti i componenti dello staff. Impegno assoluto. Al rientro in Contrada è stato accolto da un applauso fortissimo”, spiega il capitano della Chiocciola Alessandro Maggi.

Gingillo ha tirato il fuori il massimo da Comancio.

“E lui stesso ha preso traiettorie basse e perfette”.

Parliamo della mossa: nel 2022 Maggi era stato molto duro con Bircolotti. Quella del 17 agosto come la valuta?

“Se fosse stata data buona la prima il nostro cavallo che era un esordiente avrebbe risentito meno della confusione che c’era fra i canapi, qualche colpo e pestone l’ha preso. Non capisco perché l’ha invalidata, sembrava buona. Ci ho scambiato qualche parola al ricevimento delle autorità ... Comunque al canape nella seconda non è rimasto nessuno, la rincorsa era entrata. Bircolotti promosso, come il nostro cavallo. Ha preso traiettorie incredibili, Gingillo ci ha lavorato tanto durante le prove. I progressi si sono visti ma poi uno vince e gli altri nove a casa”.

La vittoria di Velluto modifica qualcosa negli equilibri?

“Sono delineati, non credo che ci siano grossi ribaltoni, francamente. Dino è un fantino che, chiaramente, nel 2025 rientra nel giro. Considerato anche il ritorno di Carburo dopo la squalifica, come pure quello di Amsicora ad agosto, potranno tutti dire la loro. Gli altri fantini dovranno guardarsi le spalle, bisognerà che facciano bene per indossare un giubbetto”.

Cosa insegnano i Palii 2024?

“Che la fiducia nei fantini è importante, poi un po’ di autonomia di pensiero sulle scelte senza condizionamenti”.

C’è già chi ventila un terzo polo con Gingillo-Velluto.

“Se c’è un polo di Giovanni e di Jonatan non vedo perché... Sarà il corso degli anni che ci porterà a vedere se nasce, non lo so dire”.

Maggi è in scadenza di mandato.

“Esatto. Ho una grande passione, mi diverto e m’impegno al massimo ma sarà la Contrada a decidere”.