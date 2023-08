Palio, riusciti gli interventi sui cavalli infortunati

Siena, 17 agosto 2023 - Sono perfettamente riusciti gli interventi di riduzione delle fratture sul cavallo della Giraffa, Abbasantesa, femmina baio di 7 anni, e su Antine Day dell’Istrice, castrone sauro di 7 anni, che ieri pomeriggio dopo il Palio erano stati prontamente trasportati alla clinica veterinaria Il Ceppo.

“I cavalli hanno reagito in modo positivo alle cure e hanno già iniziato il periodo di degenza che, per il Comune di Siena, ha come consueto obiettivo il recupero dei soggetti, grazie anche alla disponibilità del Pensionario per i cavalli da Palio”, dice una nota del Comune.