Siena, il Palio si avvicina: le prove di notte, ora attesa per l’assegnazione dei cavalli

Siena, 28 giugno 2024 - Quanto hanno galoppato i cavalli stamani. Irriconoscibili rispetto alle batterie di ieri le prove all'alba del Palio. A spiegare il perché è Carlo Sanna detto Brigante: "Questi sono cavalli che non andranno alla Tratta e dunque alla scelta dei capitani, per cui vengono in Piazza per imparare".

Traiettorie a filo di colonnino, spunti dalla mossa a San Martino: belle davvero. Con Scompiglio che nell'ultima spinge forte EusKaldi inseguito da Michel Putzu su Moresco. Cade Andrea Sanna perché Eros Orotellese non vuole saperne di fermarsi. Sono fatte per imparare, le prove, si diceva poco prima. Bene Brigante su Diamante grigio, prova Giuseppe Zedde detto Gingillo su Coronas mentre la moglie Federica lo osserva. Ha un bel pancione, verso metà luglio nascerà il loro primo figlio: lo chiameranno Dario.

Davanti al Comune gli staff di Nicchio, Bruco e Giraffa. Oggi la lista dei cavalli promossi e alle 18.30 la lettura delle schede in Comune, a seguire l'incontro dei capitani con il mossiere Bartolo Ambrosione. E inizia la lunga notte delle strategie: domani la sorte assegna i cavalli.