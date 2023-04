Palcoscenico Vinitaly Guasconi: "Vetrina per le nostre eccellenze"

È un appuntamento rilevante per uno degli elementi di punta dell’economia senese, una vetrina irrinunciabile. Al Vinitaly il territorio senese è ovviamente rappresentato dai Consorzi che riuniscono molte aziende, ma anche dalla Camera di commercio di Arezzo-Siena che oggi sarà presente all’appuntamento con il presidente Massimo Guasconi e il segretario generale Marco Randellini. "Il settore – afferma Guasconi – si conferma in splendida salute, con una crescita costante a livello economico complessivo e di esportazione". Quest’ultima voce, in particolare, ha fatto registrate un +40 per cento dal 2020 al 2022, quando i volumi di esportazione hanno toccato quota 462 milioni (oltre 600 con Arezzo), distanti dalla farmaceutica che ha registrato un vero boom ma appena dietro alla camperistica.

"Quello del vino – osserva Guasconi – è un settore in crescita, identitario e rappresenta un traino a livello turistico. Si confermano anche le punte di eccellenza, come dimostra la classifica di Wine Spectator, a dimostrazione che si sta continuando a investire tantissimo in qualità. E le ricadute si avvertono anche in tanti altri settori, a partire appunto dal turismo".

E quindi diventa importante essere presenti a eventi come il Vinitaly. "Serve per stringere nuovi contatti e contribuire a riaffermare la centralità del mondo del vino – sottolinea Guasconi –. Rispetto alla Francia, per esempio, scontiamo ancora una differenza di valore, di circa il 30 per cento a parità di produzione. Questo significa che abbiamo ancora margini di crescita e che possiamo lavorare per far sviluppare ancora questo settore". Essere a Vinitaly è poi, dice Guasconi, "l’unico modo per rappresentare un riferimento per il mercato e per i canali di produzione".

La Camera di commercio senese-aretina è presente con un proprio stand, dove ospiterà i produttori che non fanno già parte dei Consorzi e quindi sono impegnati altrove.

I dati dell’export 2022, complessivamente più che buoni quasi ovunque, hanno fatto registrare un picco di crescita negli Stati Uniti, con un aumento del 53 per cento tra 2020 e 2022 che ha portato a 162 milioni di euro il totale dell’export. Il secondo mercato, in lieve crescita, è la Germania che è arrivata a quota 53 milioni di importazioni dall’Italia lo scorso anno.

Orlando Pacchiani